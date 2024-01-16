От коронавируса умерли еще 5 жителей Пензенской области

16.01.2024 | 12:31

За минувшую неделю у 314 жителей Пензенской области подтвердился коронавирус. Это меньше, чем было в начале года, когда зарегистрировали 394 случая инфекции.

43 зараженным потребовалась госпитализация, за тот же период 547 пациентов сочли выздоровевшими. Для 5 человек COVID-19 стал причиной смерти, сообщается на портале «Объясняем.рф». Общее количество пензенцев, ушедших из жизни из-за этого недуга, превысило 6 тысяч.

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора констатировали рост случаев инфицирования ковидом неопределенного характера.

Ситуацию с заболеваемостью в области, как и по всей России, назвали тридемией, для которой характерно одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа.

Спада ждут в феврале-марте.