Сетевое издание|18+|Вторник|16 янв 2024|14:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

От коронавируса умерли еще 5 жителей Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За минувшую неделю у 314 жителей Пензенской области подтвердился коронавирус. Это меньше, чем было в начале года, когда зарегистрировали 394 случая инфекции.

43 зараженным потребовалась госпитализация, за тот же период 547 пациентов сочли выздоровевшими. Для 5 человек COVID-19 стал причиной смерти, сообщается на портале «Объясняем.рф». Общее количество пензенцев, ушедших из жизни из-за этого недуга, превысило 6 тысяч.

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора констатировали рост случаев инфицирования ковидом неопределенного характера.

Ситуацию с заболеваемостью в области, как и по всей России, назвали тридемией, для которой характерно одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа.

Спада ждут в феврале-марте.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте