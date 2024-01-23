Сетевое издание|18+|Вторник|23 янв 2024|17:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области снизилось число заражений коронавирусом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области за минувшую неделю, с 15 по 21 января, подтвердили 259 случаев коронавирусной инфекции. Это на 55 меньше, чем на предыдущей неделе (314).

По данным сайта «Объясняем.рф», госпитализировали 46 пациентов. 126 человек медики выписали. За неделю зарегистрировали 3 смерти от коронавируса.

Пензенская область вошла в число регионов, где заболеваемость COVID-19 снижается.

Ранее сообщалось, что среди пензенцев распространяется другая опасная инфекция - менингококковая. О ней рассказали специалисты областного центра специализированных видов медпомощи.

Жителей региона предупредили, что возбудитель передается воздушно-капельным путем и некоторое время заразившийся чувствует себя хорошо. В этот период он особенно опасен, так как является носителем инфекции.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте