В Пензенской области снизилось число заражений коронавирусом

23.01.2024 | 15:01

В Пензенской области за минувшую неделю, с 15 по 21 января, подтвердили 259 случаев коронавирусной инфекции. Это на 55 меньше, чем на предыдущей неделе (314).

По данным сайта «Объясняем.рф», госпитализировали 46 пациентов. 126 человек медики выписали. За неделю зарегистрировали 3 смерти от коронавируса.

Пензенская область вошла в число регионов, где заболеваемость COVID-19 снижается.

Ранее сообщалось, что среди пензенцев распространяется другая опасная инфекция - менингококковая. О ней рассказали специалисты областного центра специализированных видов медпомощи.

Жителей региона предупредили, что возбудитель передается воздушно-капельным путем и некоторое время заразившийся чувствует себя хорошо. В этот период он особенно опасен, так как является носителем инфекции.