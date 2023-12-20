В надпись на пензенском «Глобусе» вернут запятую

20.12.2023 | 16:23

В надпись вокруг «Глобуса» в Пензе вернется запятая. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в городском управлении ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что убирать запятую и не планировали. Сейчас ее нет на восстановленном объекте, так как элемент пришел от подрядчика с дефектом. Его отправили на доработку.

«До конца недели запятую установят», - уточнили в управлении.

Ранее жители Пензы заметили, что обновление монумента «Глобус» завершили и он стал украшением города. На объекте появились подсветка, надписи «СССР» и «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». В последней пензенцы нашли ошибку.

«Очень красиво! Но… Когда оформляли надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», забыли «увековечить» запятую», - указал в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко подписчик.

«Глобус» начали восстанавливать в августе этого года. Монумент - один из символов Пензы. За многолетнюю историю он пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад, в начале 2000-х.

Обновленный объект не вращается, как прежде, однако все элементы конструкции снабдили контурной подсветкой, чтобы они были видны в темное время суток. В весенне-летний период намерены привести в порядок прилегающую к монументу территорию.