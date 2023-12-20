Паровоз на улице Луначарского подготовили к Новому году

20.12.2023 | 12:04

Пенза продолжает готовиться к Новому году: на улице Луначарского засиял разноцветными огнями паровоз Су 213-89.

«На время новогодних и рождественских праздников он превратился в сказочного персонажа, героя мультфильмов», - сообщили в мэрии. Вероятно, имеется в виду паровозик Томас из мультсериала «Томас и его друзья».

Сбоку у локомотива появилась подсветка в цветах российского флага.

Паровоз серии Су установили на пьедестал в Железнодорожном районе к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В свое время он тянул санитарные составы с ранеными бойцами. Сейчас это еще одна достопримечательность областного центра.

Ранее в мэрии Пензы отчитались о том, как город украсили к Новому году. Коммунальщики использовали уже ставшие узнаваемыми арки, инсталляции и светодиодные елочки.