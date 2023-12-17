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Общество

Бастрыкину представят доклад о расследовании ЧП в Средней Елюзани

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе расследования гибели семьи в Городищенском районе.

В субботу, 16 декабря, в доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района обнаружили тела четырех человек, в том числе подростков 13 и 14 лет.

По предварительным сведениям, причина их смерти связана с эксплуатацией газового отопительного оборудования.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

О результатах расследования и установленных обстоятельствах пензенские следователи сообщат председателю СК России.

Ранее глава Городищенского района Павел Мигин в своем телеграм-канале рассказал, что специалисты осмотрели систему дымоотведения дома, где погибла семья, и установили, что дымоход сделали из металлических канализационных труб. В них скопился конденсат, который и замерз, препятствуя выходу смертельно опасного газа.

Также оказалось, что от отравления угарным газом пострадала еще одна семья в Средней Елюзани. В системе дымоотведения их дома обнаружили те же нарушения.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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