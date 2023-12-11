В Пензенской области вновь выявлена африканская чума свиней

В Пензенской области вновь обнаружен эпизоотический очаг африканской чумы свиней. На этот раз в Шемышейском районе - на одном из подворий на улице Нагорной села Старое Демкино.
Указ губернатора об установлении карантина сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Документом предлагается определить угрожаемую зону в радиусе 5,1 км от очага. В нее, помимо Старого Демкина, войдет Старое Захаркино, а также улица Центральная села Никифоровка Пензенского района.
Под наблюдение возьмут территорию в радиусе 11 км от угрожаемой зоны.
Ограничительные мероприятия будут действовать 45 календарных дней. В это время очаг АЧС не смогут посещать посторонние лица. Запрещены перемещение и перегруппировка свиней, их ввоз и вывоз, убой. Отсюда нельзя забирать продукцию животноводства и растениеводства.
Также в охотничьих угодьях, вошедших в территорию очага, не допускается заготовка дикого кабана на мясо, кормов и подстилочного материала для свиней.
Свои запреты действуют также в угрожаемой зоне и в зоне наблюдения. Их цель - предотвратить распространение заболевания.
В ноябре карантин по африканской чуме свиней вводился в Мокшанском районе. Эпизоотический очаг тогда выявили в двух фермерских хозяйствах. У местных собственников изъяли свиней с возмещением ущерба.
Известно, что АЧС не передается человеку, однако это заболевание наносит огромный ущерб сельхозпроизводителям.
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