В Пензенской области ввели карантин по африканской чуме свиней

02.11.2023 | 10:58

В Мокшанском районе объявили карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал губернатор в среду, 1 ноября.

Эпизоотический очаг выявлен в двух фермерских хозяйствах в Мокшане, на улице Планской, 91 и 95. Угрожаемой зоной названа территория радиусом в 5,1 км от него. В нее вошли село Юровка, деревня Заречная, поселки Плодовый, Красное Польцо и сам Мокшан.

Радиус наблюдаемой территории - 11 км.

Согласно документу, ограничительные мероприятия будут действовать 45 календарных дней. В это время очаг АЧС не могут посещать посторонние лица. Запрещены перемещение и перегруппировка свиней, их ввоз и вывоз, убой. Отсюда нельзя забирать продукцию животноводства и растениеводства. Не допускаются посторонние транспортные средства.

Также в охотничьих угодьях, вошедших в территорию очага, не допускается заготовка дикого кабана на мясо, кормов и подстилочного материала для свиней.

Свои запреты действуют также в угрожаемой зоне и в зоне наблюдения. Их цель - предотвратить распространение заболевания.

Известно, что африканская чума свиней не передается человеку, однако это заболевание наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. АЧС поражает лимфатическую и кровеносную систему животных, она высококонтагиозна, то есть очень быстро распространяется.