У жителей Мокшанского района изымут свиней из-за африканской чумы

03.11.2023 | 09:40

В Пензенской области из-за африканской чумы будут изымать свиней и мясо (свинину). Соответствующее постановление 2 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

АЧС выявили в двух фермерских хозяйствах в Мокшане - на улице Планской, 91 и 95 (эпизоотические очаги). По этой причине указом губернатора объявлен карантин.

Угрожаемой зоной стала территория в радиусе 5,1 км. В нее вошли село Юровка, деревня Заречная, поселки Плодовый и Красное Польцо, а также сам Мокшан. Именно в очагах и угрожаемой зоне будут проводить изъятие животных и мяса.

Документом предполагается установить размер возмещения ущерба собственникам:

- за килограмм живого веса взрослых особей - 122 рубля 59 копеек;

- за килограмм свинины (кроме бескостного мяса) - 297 рублей 48 копеек;

- за килограмм бескостной свинины - 408 рублей 95 копеек.

Ограничительные мероприятия будут действовать 45 календарных дней. В это время очаг АЧС не могут посещать посторонние лица. Запрещены перемещение и перегруппировка свиней, их ввоз и вывоз, убой. Отсюда нельзя забирать продукцию животноводства и растениеводства. Не допускаются посторонние транспортные средства.

Известно, что африканская чума свиней не передается человеку, однако это заболевание наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. АЧС поражает лимфатическую и кровеносную систему животных, она высококонтагиозна, то есть очень быстро распространяется.