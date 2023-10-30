На пензенский «Глобус» начали возвращаться материки

30.10.2023 | 13:51

В Пензе продолжается реконструкция арт-объекта «Глобус», установленного на пересечении улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта.

«Подрядная организация «возвращает» материки. Теперь они будут с контурной подсветкой. Установят и надписи «СССР», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» - рассказал глава Пензы Александр Басенко на своих страницах в соцсетях в понедельник, 30 октября.

Он напомнил, что до этого проводилась пескоструйная обработка конструкции, грунтовка и покраска.

Все работы по восстановлению «Глобуса» планировалось завершить в октябре.

Пензенцы также просили, чтобы монумент начал вращаться, как в прошлые времена, однако четкого ответа не получили, ясно только, что пока их желание останется невыполненным.

«На данном этапе эти работы не запланированы. Такая возможность рассматривается. Не исключено, что в дальнейшем конструкция снова будет вращаться», - заявил ранее заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Александр Савенков, не назвав конкретных сроков.

Изначально 13-метровое сооружение делало один оборот в сутки вокруг своей оси. Люди старшего поколения помнят, как шар не только вращался, но и звучал. В последний раз он подал голос более 20 лет назад - в начале 2000-х.