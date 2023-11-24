Сетевое издание|18+|Пятница|24 ноя 2023|12:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченцев попросили отказаться от поездок в Пензу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области погодные условия осложняют дорожную обстановку. В связи с этим глава Заречного Олег Климанов обратился к жителям закрытого города с просьбой не выезжать за его пределы в пятницу, 24 ноября.

«Прошу вас сегодня воздержаться от поездок в областной центр на личном транспорте. Это позволит облегчить работу коммунальных служб, которые переведены на усиленный режим работы в связи с тем, что до 18:00 в регионе ожидается усиление снегопада», - отметил Олег Климанов.

В идеале в этот день лучше вообще не покидать Заречный, но если такой вариант невозможен, стоит пересесть на общественный транспорт.

Ранее в МЧС предупредили: в пятницу, 24-го числа, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы южного ветра, который принесет потепление, будут достигать 18 м/с, а на дорогах ожидается гололедица.

Пензенцев так же просят отказаться от дальних поездок и быть осторожнее.

«В городе пользуйтесь общественным транспортом, чтобы спецтехника смогла быстрее справиться с уборкой снега», - призвал глава города Александр Басенко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте