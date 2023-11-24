Зареченцев попросили отказаться от поездок в Пензу

24.11.2023 | 11:20

В Пензенской области погодные условия осложняют дорожную обстановку. В связи с этим глава Заречного Олег Климанов обратился к жителям закрытого города с просьбой не выезжать за его пределы в пятницу, 24 ноября.

«Прошу вас сегодня воздержаться от поездок в областной центр на личном транспорте. Это позволит облегчить работу коммунальных служб, которые переведены на усиленный режим работы в связи с тем, что до 18:00 в регионе ожидается усиление снегопада», - отметил Олег Климанов.

В идеале в этот день лучше вообще не покидать Заречный, но если такой вариант невозможен, стоит пересесть на общественный транспорт.

Ранее в МЧС предупредили: в пятницу, 24-го числа, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы южного ветра, который принесет потепление, будут достигать 18 м/с, а на дорогах ожидается гололедица.

Пензенцев так же просят отказаться от дальних поездок и быть осторожнее.

«В городе пользуйтесь общественным транспортом, чтобы спецтехника смогла быстрее справиться с уборкой снега», - призвал глава города Александр Басенко.