Выпускники пензенского вуза вместе с дипломами получат повестки

Теперь выпускникам Пензенского государственного университета мужского пола вместе с дипломами будут вручать повестки в военкомат.
Это стало известно на брифинге с военным комиссаром Пензенской области Андреем Сурковым, который прошел в четверг, 16 марта.
«В ПГУ есть учебный центр. Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности», - объяснил нововведение военком.
Пока такая договоренность достигнута только с ПГУ.
Ранее стало известно, что жители Пензенской области стали получать повестки, по которым им надлежит явиться в военкомат. Как оказалось, это связано с военно-учебными сборами по подготовке и переподготовке приписного состава по военно-учетной специальности.
6-дневные проводятся в Леонидовке, 30-дневные пройдут на базе филиала академии материально-технического обеспечения.
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