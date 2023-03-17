Военком уточнил, кому из выпускников ПГУ вручат предписание встать на учет

17.03.2023 | 14:19

В четверг, 16 марта, пензенцы получили противоречивую информацию о ПГУ.

Военный комиссар области Андрей Сурков сообщил, что выпускники, окончившие военно-учебный центр при вузе, будут получать повестки вместе с дипломом. На брифинге он проинформировал: «В ПГУ есть учебный центр. Повестки будут вручаться, чтобы выпускники прибыли и встали на учет по своей военной специальности».

Однако многие пензенцы подумали, что повестки получат все выпускники.

Вечером того же дня в ПГУ опровергли сведения о повестках. «Появившаяся в СМИ информация о том, что выпускникам Пензенского государственного университета, прошедшим обучение по программам офицеров и солдат запаса в военном учебном центре вуза, планируется вместе с дипломами о высшем образовании вручать повестки в военкомат для постановки на воинский учет, не соответствует действительности», - говорится на сайте учебного заведения.

«Подобные сообщения дестабилизируют наших студентов, но им переживать незачем. Таких планов не было и не будет», - заявил ректор Александр Гуляков.

Сетевое издание «ПензаИнформ» снова обратилось к Андрею Суркову. Тот пояснил: «Я говорил про выпускников учебного центра (военной кафедры). Выпускники учебного центра - это отдельная категория, военнообязанные».

Пензенский военком также добавил, что правильное название документов - не «повестки», а «предписания».