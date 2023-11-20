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Общество

На площади Ленина смонтировали каркас новогодней елки

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В Пензе рабочие смонтировали каркас новогодней елки на площади Ленина. Об этом сообщили в администрации города в понедельник, 20 ноября.

«25-метровое праздничное дерево устанавливают рабочие МБУ «Пензавтодор», - рассказали в мэрии.

Сборка главного символа Нового года на площади стартовала 13 ноября.

Специалистам осталось смонтировать хвою и декоративное ограждение. После этого конструкцию украсят гирляндами и шарами - их около тысячи.

К началу декабря праздничное дерево должно быть полностью готово.

В 2023-м елка обойдется на 1 рубль дешевле, чем в 2022-м. Стоимость ее монтажа и оформления - 598 тыс. 226 рублей 29 копеек.

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Источник — фото администрации города Пензы
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