В Бессоновском районе хотят объявить карантин по кори

21.11.2023 | 13:11

В Бессоновском районе планируют мероприятия по ликвидации очага кори. Соответствующее постановление правительства Пензенской области сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Из документа следует, что противоэпидемические ограничения должны начать действовать с 20 ноября.

В районе до ликвидации очага заболевания следует отказаться от проведения досуговых, физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, выставок и так далее.

В селах Грабово и Вазерки бригады медиков обойдут дома, чтобы выявить заболевших корью и изолировать их. Некоторых инфицированных, кому требуется, госпитализируют. Также специалистам предстоит провести расширенную подчищающую иммунизацию населения.

Жителям порекомендуют использовать маски при посещении общественных мест, помещения в организациях и учреждениях продезинфицируют.

Пока постановление не подписано. Его обсуждение продолжится до 26 ноября.

В начале ноября очаг кори выявили в Пензенском районе. Заболевание заподозрили у 15 человек. В конце июня на карантине оказались жители Средней Елюзани.