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Общество

Область нашла часть средств на развязку у Бакунинского моста

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Глава минстроя Пензенской области Александр Гришаев внес определенность в ситуацию с объектом, возведение которого обсуждается на протяжении нескольких последних лет, но так и не может начаться.

Речь идет о развязке в районе Бакунинского моста и улицы Ерик.

«Нам удалось включить этот объект в ФАИП (Федеральную адресную инвестиционную программу. - Прим. ред.) 2025 года. Не все средства, 500 млн включены, но тем не менее», - рассказал министр.

Он пояснил, что если не будет никаких чрезвычайных ситуаций и форс-мажорных обстоятельств, связанных с секвестированием федерального бюджета (сокращением расходов), то в 2025 году регион эти полмиллиарда получит, после чего работы наконец начнутся.

Полная стоимость объекта - 1,5 млрд рублей. Область планировала выиграть конкурс и получить бюджетный кредит на строительство, но не смогла.

Место известно своими заторами и регулярно застревающими фурами. Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями - не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

В ноябре 2022 года Александр Гришаев уточнял, что во время реконструкции развязки движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать, иначе обеспечить проведение работ будет невозможно. Совместно с РЖД изучался вопрос о так называемых окнах, поскольку трудиться на объекте можно будет только в отсутствие поездов. Как бы ни сложилась ситуация, для автомобилистов предусмотрят схему объезда.

Бакунинский мост торжественно открыли после реконструкции 9 сентября 2021 года. Однако уже на следующее утро в водительских сообществах в интернете появились жалобы на пробки в этом направлении. Участники обсуждения с сожалением констатировали, что движение при въезде на мост часто затруднено.

По новому проекту проезжую часть на улице Ерик планируют расширить до 4 полос, в Горбатовом переулке - до 3. На Транспортной движение останется 2-полосным.

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