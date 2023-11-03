Сетевое издание|18+|Пятница|3 ноя 2023|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе еще на двух улицах закрасили рекламу наркотиков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе продолжается борьба с рекламой наркотиков. Ее ведут в разных частях города.

В пятницу, 3 ноября, запрещенные надписи закрасили на улицах Краснова и Лобачевского. Об этом сообщили представители администрации Первомайского района.

Рекламу наркотиков на фасадах домов вновь покрыли черной краской. Ранее результаты борьбы бросились пензенцам в глаза, когда на Западной Поляне вместо букв и цифр на серых дверях и других светлых поверхностях остались темные пятна.

«Всю дверь испоганили», «Да, в цвет не судьба закрасить...», «А удалять надписи или под цвет закрасить нет желания. Вы еще больше портите фасад. Ну закрасьте пару букв, зачем сами-то как вандалы?» - писали пензенцы в Сети.

Люди думали, что черная краска дешевле, поэтому выбор пал на нее. Но в мэрии им назвали другую причину.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в администрации.

Пензенцев тем временем просят быть сознательными и сообщать обо всей запрещенной рекламе, встречающейся на улицах города, по телефону 34-32-02 либо в управляющую компанию.

Также с сентября в областном центре заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram. Каждый горожанин может отправить туда адрес и фотографию места, где была замечена реклама наркошопов. Ее обещают закрасить.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото t.me/pervadm
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте