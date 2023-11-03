В Пензе еще на двух улицах закрасили рекламу наркотиков

03.11.2023 | 19:17

В Пензе продолжается борьба с рекламой наркотиков. Ее ведут в разных частях города.

В пятницу, 3 ноября, запрещенные надписи закрасили на улицах Краснова и Лобачевского. Об этом сообщили представители администрации Первомайского района.

Рекламу наркотиков на фасадах домов вновь покрыли черной краской. Ранее результаты борьбы бросились пензенцам в глаза, когда на Западной Поляне вместо букв и цифр на серых дверях и других светлых поверхностях остались темные пятна.

«Всю дверь испоганили», «Да, в цвет не судьба закрасить...», «А удалять надписи или под цвет закрасить нет желания. Вы еще больше портите фасад. Ну закрасьте пару букв, зачем сами-то как вандалы?» - писали пензенцы в Сети.

Люди думали, что черная краска дешевле, поэтому выбор пал на нее. Но в мэрии им назвали другую причину.

«Задача подобных рейдов - закрасить информацию так, чтобы ею нельзя было воспользоваться. Необходимо, чтобы краска полностью закрасила надпись, которую хулиганы делают черным цветом. Через краску в цвет фасада надпись будет просвечивать», - объяснили в администрации.

Пензенцев тем временем просят быть сознательными и сообщать обо всей запрещенной рекламе, встречающейся на улицах города, по телефону 34-32-02 либо в управляющую компанию.

Также с сентября в областном центре заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram. Каждый горожанин может отправить туда адрес и фотографию места, где была замечена реклама наркошопов. Ее обещают закрасить.