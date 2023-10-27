В Пензе создадут реестр объектов по продаже пиротехники

27.10.2023 | 19:15

В Пензе создадут реестр торговых объектов, занимающихся реализацией пиротехнических изделий. В преддверии новогодних праздников за продажами в них будут следить.

Соответствующее постановление 26 октября подписал глава города Александр Басенко.

Городскому управлению надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области рекомендовано в этот период усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при реализации пиротехники и других пожароопасных товаров в областном центре, а также при проведении юридическими и физическими лицами фейерверков.

С 31 июля 2023 года в Пензенской области действует запрет на использование пиротехники, в том числе бытового назначения. Исключение делается для салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных торжеств, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

«Меры устанавливаются на срок до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации», - говорится в указе губернатора.