Запрет на пиротехнику в Пензенской области пока не действует

24.07.2023 | 15:53

19 июля был подписан, а 20-го опубликован указ губернатора Олега Мельниченко, которым запрещается использование в Пензенской области пиротехники. Однако салюты в Пензе вечером в пятницу и субботу, 21 и 22 июля, громыхали.

Нарушения здесь нет. Дело в том, что указ вступит в силу только через 10 дней после опубликования.

Другие сроки возможны, если они оговорены в документе, но в этом случае они указаны не были.

Таким образом, запрет на использование в Пензенской области пиротехники начнет действовать с 31 июля.

В последующем исключение будет делаться для проведения салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

«Меры, предусмотренные настоящим указом, устанавливаются на срок до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации», - говорится в документе.