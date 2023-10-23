В Пензе снова обещают провести запуск электросирен

23.10.2023 | 13:29

Во вторник и среду, 24 и 25 октября, в Пензе в очередной раз будут тестировать систему оповещения о ЧС для проверки исправности вновь установленного оборудования.

Точное время запуска администрация, ссылающаяся на управление ГОЧС, как обычно, не называет. Указан лишь промежуток - с 9:00 до 18:00.

Продолжительность звучания сирен составит 20 секунд. Запустят их снова не во всех микрорайонах города.

Ранее в администрации сообщали, что проверять работу системы оповещения будут по будням до 31 октября.

4 октября в Пензенской области проводилась комплексная проверка систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!». С 10:40 до 10:43 должны были работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. С 10:43 до 10:44 горожан оповещали путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом.

Однако большинство пензенцев сирен не услышали либо звук был на грани слышимости.

На их претензии ответил представитель пресс-службы мэрии. Он пояснил: «В связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области не во всех районах города было слышно сирены. Не волнуйтесь, после завершения работ будет проведена повторная проверка систем оповещения».