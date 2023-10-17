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Общество

В Пензе попытаются продать два старинных разрушенных дома

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В Пензе два объекта культурного наследия регионального значения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, планируется включить в план приватизации и выставить на торги. Об этом во вторник, 17 октября, рассказала на заседании комиссии гордумы и. о. начальника управления муниципального имущества Марина Литвинова.

По ее словам, здания будут продаваться с условием, что будущие собственники их восстановят.

Дом № 56 на улице Чкалова - бывшее общежитие духовного училища - разрушается давно. Несколько лет назад его попытались сдать в аренду за 1 рубль в год с условием реставрации, но желающих не нашлось.

Дом, который когда-то находился на Куйбышева, 24, называли жемчужиной деревянного зодчества Пензы. Особняк был построен в 1877 году по заказу губернской секретарши Челюсткиной. Его демонтировали в 2013-м. Городские власти пообещали сохранить объект и просто перенести на 500 метров - к музею народного творчества (Куйбышева, 45), однако этого не произошло. Дом-фантом также пытались сдать в аренду за рубль.

Марина Литвинова рассказала редактору сетевого издания «ПензаИнформ», что дом в разобранном виде находится в запасниках. Будущему собственнику предлагают перенести в район перекрестка улиц Куйбышева и Свердлова - как раз к музею, где выставляются работы народных умельцев.

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