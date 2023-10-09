Дачников призвали срочно обмотать деревья старыми колготками

09.10.2023 | 16:23

Владельцев дачных участков призвали срочно обмотать деревья старыми капроновыми колготками. Этот проверенный метод спасет растения от грызунов зимой, рассказал агроном Петр Синьковский, пишут aif.ru.

По словам эксперта, старые колготки способны противостоять зубам зайцев, крыс, косуль и оленей не хуже оградок из стальной сетки или иных материалов.

«Капроновая защита не позволяет себя прокусить — в силу структурных особенностей ткани — а следовательно, добраться до лакомой коры. Более того, именно капроновые колготки способны вызвать у грызунов рвотный рефлекс, отбивающий охоту вторично подходить к пищевому объекту. И вместе с тем они не вредят здоровью животных», — пояснил Синьковский.

Агроном добавил, что не лишним будет обмотать колготками и основания кустов ягодников. «И еще один их большой плюс — они не способствуют вызреванию при оттепелях, поскольку структура капрона сохраняет возможность нормального для растений воздухо- и влагообмена, чего не скажешь, например, о синтетических пленках», — подчеркнул специалист.

Ранее дачников призвали срочно посадить сидераты, чтобы избавиться от сорняков. Эксперты рассказали, что благодаря посадке таких морозостойких сидератов, как фацелия, клевер и вика, удастся существенно сократить количество сорняков на участке. Еще одним неплохим вариантом для достижения этой цели станут горох с горчицей.