В Пензе назвали дату закрытия дачного сезона

06.10.2023 | 11:11

Пензенские дачные маршруты будут работать до 15 октября включительно. Дату завершения сезона назвали в управлении транспорта и связи областного центра.

Автобусы возили дачников по 19 маршрутам, открытым с 22 апреля.

«По состоянию на 1 октября 2023 года перевезено 270 489 человек», - отметили в управлении.

На маршрутах работали 28 машин, стоимость проезда решили оставить прежней, незначительно увеличив ее для тех, кто оплачивает поездку наличными. В этом году требования к транспорту ужесточились, поэтому дачники пользовались низкопольными автобусами.

Ранее специалисты дали советы, как правильно завершить дачный сезон. Необходимо подготовить теплицы и грядки к зимним холодам, обработать деревья от вредителей и подкормить специальными удобрениями.