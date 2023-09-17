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В стране и мире

Садоводам напомнили о правильном завершении дачного сезона

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Садоводам рассказали, о чем не стоит забывать, завершая дачный сезон. Залогом хорошего урожая в следующем году станет правильная подготовка теплиц и грядок к зимним холодам, заявила автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в разговоре с телеканалом «360».

Закрывая сезон, нельзя оставить без внимания теплицы, ведь уже весной начинается высадка растений.

«После сбора последнего урожая все деревья - как плодовые, так и ягодные — обрабатывают от болезней и вредителей. Это нужно сделать обязательно, иначе они к следующему году увеличатся», - предупредила Ганичкина.

Подкормить деревья и многолетние цветы можно специальными удобрениями, доступными в садоводческих магазинах.

Хороший урожай озимого чеснока, посадка которого начинается в октябре, по словам Ганичкиной, обеспечит специальная подготовка грядок. Их необходимо перекопать и, добавив удобрения, укрыть. Обработка фунгицидом желательна для грядок, на которых в открытом грунте выращивались огурцы и помидоры.

Осенью стоит позаботиться и о саженцах.

«Но к этому вопросу нужно подойти ответственно. Например, если покупаете яблоню-двухлетку, надо обратить внимание, чтобы в высоту она была полтора метра, а боковые веточки были развиты», - добавила эксперт.

Ганичкина также напомнила садоводам о мерах безопасности. Она призвала не забывать о риске возникновения пожара при пале сухой травы. Ботву, по ее мнению, стоит прятать в железные бочки в целях пожарной безопасности и сжигать постепенно. Накопленная древесная зола послужит хорошим удобрением для любых овощных пород.

Ранее стало известно о сентябрьском лидере продаж среди российских дачников. Им стал садовый фонтан - его продажи выросли на 176 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Согласно исследованию, средний чек на покупку товаров для дачи по России при этом вырос на 8 процентов по сравнению сентябрем 2022-го.

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Источник — lenta.ru
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