Разъяснены тонкости осеннего призыва в этом году

24.09.2023 | 10:31

В этом году осенний призыв пройдет по прежним правилам. Граждане будут получать повестки в бумажном виде, электронные разошлют в тестовом режиме.

Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В отличие от весеннего, в этот призыв штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины увеличатся до 30 000 рублей. Такой закон вступает в силу с 1 октября.

Электронные повестки, которые теперь приравнены к бумажным, будут рассылаться не во всех регионах и продублируют обычные.

Что касается реестра воинского учета и реестра повесток, то пока ресурс не запущен. Полноценно он начнет работать не ранее 2025 года.

«Но надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура, и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить невозможно, они не готовы», - заявил изданию Картаполов.

По его словам, в ряде регионов уже начали тестировать работу реестра, там призывникам могут прийти электронные повестки.

Традиционно осенний призыв стартует 1 октября. В этом году на службу призовут граждан от 18 до 27 лет. В 2024-м призывной возраст составит от 18 до 30 лет.