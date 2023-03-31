В Пензенской области изменили норму весеннего призыва

31.03.2023 | 09:47

Количество новобранцев, которые в этот весенний призыв должны отправиться в Вооруженные силы РФ из Пензенской области, сократили. Об этом сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в пятницу, 31 марта.

«Норму призыва изменили в меньшую сторону: 1 300 человек, а не 2 000», - пояснил он.

Ранее на службу в армию из региона планировали призвать до 2 000 человек, тогда как весной и летом 2022 года служить отправились около 1 000 жителей региона. Столько же надели военную форму и в ноябре-декабре.

Весенний призыв в Вооруженные силы РФ стартует 1 апреля и завершится 15 июля. Повышения призывного возраста этой весной не будет.

«Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу», - заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.