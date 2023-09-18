Назван срок начала действия электронных повесток

18.09.2023 | 12:13

Пока штраф за неявку по электронной повестке в военкомат назначать не будут. Но только в том случае, если призывник не получил ее в бумажном виде.

Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов в интервью Telegram-каналу Shot.

Штрафы за игнорирование электронных повесток будут назначать с 1 января 2024 года. Тогда в силу вступит соответствующий закон.

Этот документ уже подписан Президентом РФ. Согласно ему, в России создадут единый реестр военнообязанных граждан, в который среди прочих данных будет попадать информация об отправленной электронной повестке. Она теперь приравнена к бумажной.

Также в стране подняли штрафы за неявку в военный комиссариат по повестке без уважительной причины. Ранее нарушение гражданам стоило потери 500 рублей, теперь же они могут заплатить от 10 до 30 тысяч.