МЧС предупреждает о сильном ветре, Лопатино уже пострадало

21.08.2023 | 18:21

В ближайшие часы в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом в 18:00 в понедельник, 21 августа, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«По данным Пензенского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа местами по Пензенской области ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с при порывах, град», - пояснили в ведомстве.

Такая погода в некоторых районах может сохраниться и ночью.

Селу Лопатино стихия уже нанесла ущерб. 21 августа ураган там частично повредил крыши трех многоквартирных домов.

«Восстановительные работы уже начались. Поручил министру ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаилу Анатольевичу Панюхину выделить из резервного фонда все необходимые стройматериалы, завтра утром их уже доставят», - сообщил губернатор Олег Мельниченко у себя в Telegram.

Вечером 29 июля на Никольск обрушился ураган. У горожан пропало электричество, газ, со зданий сорвало крыши, некоторые элементы обрушились. От стихийного бедствия серьезно пострадал лес, нанесен ущерб социальной инфраструктуре.