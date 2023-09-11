В Никольске восстановят пассажирскую транспортную компанию

11.09.2023 | 09:19

Никольский район получит 733 тысячи 800 рублей на восстановление местного пассажирского автотранспортного предприятия.

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым 7 сентября, средства район получит в качестве межбюджетного трансферта через региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

ООО «Никольское ПАТП» зарегистрировано на улице Белинского, 29, в Никольске. Основной вид деятельности компании - регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении.

Ранее сообщалось, что на восстановление различных объектов в Никольске потребуется почти 42 млн рублей. Необходимость возникла после урагана, который обрушился на город вечером 29 июля. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб социальной инфраструктуре.

Деньги на восстановление зданий выделили из резервного фонда Пензенской области. Больше всего средств понадобилось для ремонта учреждений образования - 18 млн 270 тыс. рублей. На них восстановят в том числе Никольский технологический колледж имени А. Д. Оболенского.

14 млн 941 тыс. рублей направили на ремонт крыш многоквартирных домов: № 35 и 43 на улице Белинского, № 168а - на Толстого, № 147 - на Калинина, № 13 - на 8 Марта и № 1 на Школьной. Еще 6 млн 485 тыс. рублей выделили на ремонт учреждений культуры, а 2 млн 242 тыс. - на восстановление муниципальных учреждений соцобслуживания населения.