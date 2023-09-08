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Общество

Детские площадки хотят оборудовать камерами и тревожными кнопками

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МЧС России поддержало предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова оборудовать все детские площадки в стране видеокамерами и тревожными кнопками.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию документа.

В начале сентября Чернышов направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину предложение разработать и реализовать федеральную программу «Безопасный двор». Она подразумевает установку на каждой детской площадке антивандальной конструкции с камерой видеонаблюдения, освещением в темное время суток и кнопкой экстренной связи со службой «112».

В ответе МЧС РФ на письмо депутата говорится, что предложение рассмотрено и поддерживается. Также указывается, что обязанности по исполнению приказа о реализации поддержанного предложения возлагаются на замминистра МЧС Анатолия Супруновского.

Между тем жители Пензы обращают внимание на детские площадки, опасные для жизни и здоровья малышей. Одна из них, с дырявыми качелями, сломанными каруселями и заросшей крапивой «бочкой», находится на улице Красной, между домом № 29 и больницей КИМ. Другая, с полусгнившими деревянными качелями, ржавыми металлическими конструкциями и горкой без поручней, - на улице Бухарской в Кривозерье.

А после опубликования в соцсети «ВКонтакте» фотографии обшарпанной горки в сквере «Могилевский дворик» с отсутствующим полом на верхней площадке игровое пространство ликвидировали вообще. Как выяснилось, эксплуатировать его было уже невозможно.

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