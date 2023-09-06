В Пензе снова будут тестировать систему оповещения

06.09.2023 | 16:23

В четверг, 7 сентября, в Пензе в очередной раз протестируют систему оповещения - запустят электросирены. Соответствующую информацию 6-го числа распространила пресс-служба городской администрации.

Ориентировочно запуск намечается в промежутке с 10:00 до 13:00, продолжительность сигнала не превысит 20 секунд.

«Тестирование необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования», - объяснили в мэрии.

Задействуют не все электросирены, поэтому услышать звук можно будет не везде.

Ранее систему планировали протестировать 1 августа. Аналогичное мероприятие должно было проводиться 25 июля.

До этого пензенцам неоднократно объявляли о масштабной проверке систем оповещения населения о ЧС. Должны были запустить электросирены, мощные акустические системы, громкоговорители и заместить эфир обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Но каждый раз проверку отменяли без объяснения причин.