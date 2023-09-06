В Пензе снова будут тестировать систему оповещения

В четверг, 7 сентября, в Пензе в очередной раз протестируют систему оповещения - запустят электросирены. Соответствующую информацию 6-го числа распространила пресс-служба городской администрации.
Ориентировочно запуск намечается в промежутке с 10:00 до 13:00, продолжительность сигнала не превысит 20 секунд.
«Тестирование необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования», - объяснили в мэрии.
Задействуют не все электросирены, поэтому услышать звук можно будет не везде.
Ранее систему планировали протестировать 1 августа. Аналогичное мероприятие должно было проводиться 25 июля.
До этого пензенцам неоднократно объявляли о масштабной проверке систем оповещения населения о ЧС. Должны были запустить электросирены, мощные акустические системы, громкоговорители и заместить эфир обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Но каждый раз проверку отменяли без объяснения причин.
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