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Общество

В части Пензы проверят работу новых электросирен

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На вторник, 1 августа, в Пензе вновь запланировано тестирование системы оповещения - электросирен. Их запустят не более чем на 20 секунд.

Проверка будет проводиться не во всем городе. Но где именно зазвучат сирены, не уточняется.

«Это необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования. Мероприятие проводится в рамках выполнения пусконаладочных работ при модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области», - пояснили в мэрии.

Аналогичное мероприятие должно было проводиться 25 июля. Тогда электросирены обещали включить в 11:00.

Ранее в Пензенской области неоднократно объявляли комплексную проверку систем оповещения населения о ЧС. Она предполагала запуск электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей, замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Каждый раз проверку отменяли без объяснения причин.

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