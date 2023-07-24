В Пензе проверят работоспособность новых электросирен

24.07.2023 | 13:00

Во вторник, 25 июля, в Пензе собираются проверить работу электросирен. Администрация города предупредила об этом горожан, чтобы те не поддавались панике.

«Данное мероприятие состоится в 11:00 в рамках выполнения пусконаладочных работ при модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области», - уточнили в мэрии.

Подчеркивается, что это необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования.

Электросирены будут звучать 20 секунд.

О проверках систем оповещения пензенцев предупреждали неоднократно, но услышать сигнал они так и не смогли: мероприятие каждый раз отменяли без оглашения причин.