Ремонт улицы Чаадаева в Пензе завершится через несколько дней

17.08.2023 | 11:23

В Пензе подходит к завершению ремонт улицы Чаадаева. Об этом сообщили в администрации города.

В среду, 16 августа, работы велись на участке от улицы Дружбы в сторону автозаправочного комплекса.

Рабочие подрядной организации укладывали асфальт на проезжей части и тротуарах, благоустраивали прилегающую территорию.

«Полностью завершить работы планируется до 22 августа. После ремонта покрытия на асфальт нанесут горизонтальную дорожную разметку», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее пензенцев возмутило низкое качество работы - асфальт был уложен волнообразно. Одна из горожанок высказала мнение публично, после чего подрядчика обязали переделать работу.