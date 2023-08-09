Для самокатчиков предлагают ввести водительские права

09.08.2023 | 08:09

Пользователи электровелосипедов и электросамокатов должны проходить обучение и получать права. Также необходимо определиться, где разрешается ездить на подобных средствах передвижения.

Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. По его мнению, эти меры позволят снизить количество ДТП.

«Надо наконец определиться, где курьеры должны ездить - [то ли] по тротуарам, то ли по дорогам общего пользования… Если по дорогам общего пользования, то они должны при себе иметь какие-либо права, чтобы знать, где можно поворачивать направо, налево, и как работает светофор. А права - значит, надо учиться, хотя бы каким-то элементарным вопросам», - сказал Ефимов РИА Новости.

Депутат также уточнил, что на индивидуальном электротранспорте должны быть номера, чтобы по ним можно было фиксировать нарушения.

В Пензе дорожно-транспортные происшествия с участием пользователей электросамокатов перестали быть редкостью. Так, в июне жертвами наезда стали 76-летний пенсионер и дошкольник, а 27 июля - девочка 2016 года рождения. Во всех трех случаях самокатчики скрылись с места происшествия, их объявили в розыск.