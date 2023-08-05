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Общество

В рабочем поселке Земетчино объявлен карантин по бешенству

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Подворье на улице Дунаева в рабочем поселке Земетчино признано эпизоотическим очагом по бешенству. В связи с этим в райцентре на 60 дней объявлен карантин.

Соответствующее постановление губернатора размещено на сайте правительства Пензенской области.

Неблагополучными по бешенству объявлены улицы Дунаева, Советская, Коммунальная (дома № 13 - 57), а также Отормский и 2-й Отормский проезды.

В период карантина запрещено посещение территории очага заболевания посторонними лицами. Исключение составляют специалисты, в задачи которых входит его ликвидация и профилактические мероприятия.

Также во время карантина в населенном пункте нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные со скоплением и перемещением животных, и отлавливать диких зверей для зоопарков.

Сотрудники станции по борьбе с заболеваниями животных должны не менее чем на 10 дней установить наблюдение за животными, контактировавшими с заболевшим, и провести вакцинацию домашних питомцев, скота, свиней и лошадей, которые не были привиты или с момента иммунизации которых прошло 180 и более дней.

В свою очередь владельцы восприимчивых животных обязаны провести дератизацию помещений, а органы местного самоуправления - организовать отлов всех бесхозяйных четвероногих, вакцинировать их и изолировать на 14 дней.

В апреле карантин по бешенству был введен в селах Новое Шаткино Камешкирского района и Родники Лунинского района.

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Источник — фото pixabay.com
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