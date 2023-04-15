В Камешкирском районе объявлен карантин по бешенству

15.04.2023 | 11:11

Подворье жителя села Новое Шаткино Камешкирского района оказалось эпизоотическим очагом по бешенству. В связи с этим в населенном пункте на 60 дней объявлен карантин.

Соответствующий указ губернатора размещен на сайте правительства Пензенской области.

В период карантина запрещено посещение территории села посторонними лицами. Исключение составляют специалисты, в задачи которых входит ликвидация очага заболевания и профилактические мероприятия.

Запрещается ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных, кроме тех, которые были вакцинированы в течение 179 дней до вывоза.

Также в период карантина в селе нельзя проводить ярмарки и выставки, связанные со скоплением и перемещением животных, и отлавливать диких зверей для зоопарков.

Сотрудники станции по борьбе с заболеваниями животных должны не менее чем на 10 дней установить наблюдение за животными, контактировавшими с заболевшим, и провести вакцинацию домашних питомцев, скота, свиней и лошадей, которые не были привиты или с момента иммунизации которых прошло 180 и более дней.

В свою очередь владельцы восприимчивых животных обязаны провести дератизацию помещений, а органы местного самоуправления - организовать отлов всех бесхозных четвероногих, вакцинировать их и изолировать на 14 дней.

Ранее карантин по бешенству был объявлен в селе Родники Лунинского района. В 2022 году в Пензенской области был зарегистрирован 21 случай бешенства животных.