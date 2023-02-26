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Общество

Создание ПЭТ-центра в Пензе отодвигается все дальше во времени

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Создание в Пензе ПЭТ-центра, столь необходимого для диагностики онкозаболеваний, откладывается на неопределенный срок.

Такой ответ дали власти пензячке, поинтересовавшейся, когда же закупят нужный аппарат.

«Сколько лет уже просят люди закупить для Пензы аппарат ПЭТ/КТ. Он очень нужен для выявления рака у людей. Аппарат очень хороший, есть, например, в Москве, Воронеже, Тамбове. Но попасть на обследование на этом аппарате очень дорого. Обещали же закупить, но воз и ныне там. Опять не хватает финансирования?» - спросила женщина на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Представитель областного правительства подтвердил: да, вопрос все еще остается открытым, так как финансовые затраты составляют сотни миллионов рублей.

«Предварительно достигнутые ранее договоренности с инвесторами не дошли до завершения. В настоящее время в федеральный центр со стороны правительства Пензенской области направлено обращение об оказании содействия в вопросе выделения денежных средств для приобретения дорогостоящего оборудования. Поскольку этот вопрос требует детальной проработки со всех сторон, его решение может быть продлено на неопределенный срок», - говорится в ответе.

Пензенцы неоднократно указывали на важность создания в регионе ПЭТ-центра. Вопрос обсуждался еще при губернаторе Иване Белозерцеве в 2019 году.

В учреждении (планировалось, что оно действовало бы при областном онкодиспансере) хотели проводить радиотерапию пациентам со злокачественными новообразованиями, а также высокоточную диагностику опухолей и предопухолевых состояний: магнитно-резонансную томографию, позитрон-эмиссионную и компьютерную томографию, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию.

Пока же жители Сурского края вынуждены получать услугу в других регионах, и не у всех есть такая возможность.

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