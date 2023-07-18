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Общество

Решение вопроса о создании ПЭТ-центра в Пензе не продвинулось

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Уже много лет пензенцы говорят о необходимости создания в регионе ПЭТ-центра, но его так и не оборудовали. И в ближайшей перспективе это не случится. Так отвечали людям в областном правительстве полгода назад, в январе, и так же ответили в среду, 18 июля.

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) - это метод диагностики, который позволяет полноценно оценить распространенность онкологического процесса.

В очередной раз тему подняла жительница Пензы на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Уже не один год просим приобрести ПЭТ КТ, все обещают, а воз и ныне там. Для точного диагноза в онкологии очень нужен такой аппарат. Людям приходиться ездить на обследование в Тамбов, Воронеж и т. д. за большие деньги, квота на такое обследование не выделяется. В Москве 3 года тому назад мне предлагали сделать обследование на таком аппарате за 45 тысяч», - пожаловалась горожанка.

Ей ответил представитель правительства области. Он признал, что вопрос приобретения медицинского оборудования для оснащения ПЭТ-центра по-прежнему остается открытым, поскольку требует значительных финансовых затрат. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

«Ранее предварительно достигнутые договоренности с инвесторами не дошли до завершения», - говорится в ответе.

Региональное правительство направило в федеральный центр обращение об оказании содействия в вопросе выделения денег для приобретения дорогостоящего оборудования.

«Поскольку этот вопрос требует детальной проработки со всех сторон, его решение может быть продлено на неопределенный срок», - добавил представитель правительства.

Ответы, данные на вопросы о ПЭТ-центре в январе и июле, совпадают практически до буквы. Так что пензенцам так и придется ездить за жизненно важной услугой в другие регионы.

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