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Общество

Губернатор рассказал о строительстве нового корпуса онкодиспансера

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В среду, 29 марта, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, держащий на постоянном контроле строительство нового лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера, рассказал, на какой стадии оно сейчас находится.

«Сейчас рабочие занимаются внутренней и внешней отделкой здания. Практически завершили обшивать фасад утеплителем, установили окна. Внутренние помещения штукатурят, проводят облицовку стен плиткой, прокладывают и изолируют вентиляцию, коммуникации», - перечислил Олег Мельниченко.

По его словам, лабораторно-диагностический корпус будет соединен с поликлиническим теплым переходом. Также построят дополнительную кислородную станцию.

По просьбам пензенцев уже расширена парковка. Когда строительство будет окончено, займутся озеленением территории, установят на ней скамейки.

«С учетом того, как продвигаются работы, мы сможем сдать объект гораздо раньше намеченного срока - уже в этом году. И тогда у нас будет полный цикл лабораторных исследований, как для взрослых, так и для детей, а также дневной стационар. После планируем строительство хирургического корпуса, чтобы пензенцы могли получить полный комплекс лечения от онкологических заболеваний. Сохранение жизни и здоровья людей - это наша первоочередная задача», - резюмировал Олег Мельниченко.

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Источник — фото t.me/omelnichenko
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