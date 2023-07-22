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Общество

Судьба бывшего кинотеатра «Родина» остается неопределенной

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Жители Пензы не перестают интересоваться судьбой бывшего кинотеатра «Родина», который много лет находится в заброшенном состоянии.

«Есть ли планы продать бывший кинотеатр «Родина», как бывший кинотеатр «Москва»?» - задал вопрос редакции сетевого издания «ПензаИнформ» горожанин.

Ответ на него дали в Министерстве государственного имущества Пензенской области. В нем говорится, что нежилое здание - кинотеатр «Родина», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Московская/Карла Маркса, 1а/17, находится на балансе у ГБУК «Пензенский областной дом народного творчества» и закреплено на праве оперативного управления.

«Ни балансодержатель, ни его учредитель - Министерство культуры и туризма Пензенской области - с предложением о его изъятии и прекращении права оперативного управления в Министерство государственного имущества Пензенской области не обращались. Предложений о приватизации нежилого здания (кинотеатра «Родина») не поступало», - сообщили в мингосимущества.

При предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве строились планы по реконструкции здания и открытию в нем Дворца бракосочетания. В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Уточнялось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

А год назад, в июле 2022-го, в администрации Пензы проинформировали, что бывший кинотеатр «Родина» в реестре муниципального имущества не значится.

«Объект находится в частной собственности. Согласно статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом», - говорится в сообщении мэрии.

Впоследствии в мэрии дали иную информацию: здание бывшего кинотеатра «Родина» находится в собственности субъекта Пензенской области.

«Разработка проектно-сметной документации на ремонтные работы запланирована на 2023 год. После этого станет известен необходимый объем денежных средств для проведения строительных работ и будут определены точные сроки начала и завершения работ», - пояснили в администрации Пензы.

В апреле 2023 года было продано на открытом аукционе помещение бывшего пензенского кинотеатра «Москва». Его цена составила 31 млн 776 тыс. рублей.

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