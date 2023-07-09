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Общество

В Совфеде обозначили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

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За езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) двух человек одновременно можно штрафовать на 1 000 рублей. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети.

Фиксировать такие нарушения и наказывать совершающих их граждан сможет лично сотрудник ГИБДД, считает сенатор.

Вот только говорить о введении штрафов рано: прежде на СИМ нужно начать устанавливать госномера по аналогии с авто. «Сначала необходимо создать и отладить систему контроля за передвижением водителей электросамокатов. Только после этого вести речь о введении в Кодекс об административных правонарушениях штрафов для водителей СИМ, нарушающих правила дорожного движения», - пояснил Валерий Васильев.

По мнению сенатора, поскольку передвигающийся на СИМ считается полноценным участником дорожного движения, к нему должны применяться те же требования, что и к водителю любого другого транспортного средства.

В Пензе регулярно происходят ДТП с участием электросамокатов. 1 июня на улице Попова жертвой наезда стал 76-летний пенсионер. 24 июня напротив дома № 43 на улице Челюскина гражданин на электросамокате наехал на мальчика 2017 года рождения и скрылся. 6 июля на улице Терновского водитель автомобиля «Газель» сбил мужчину, который передвигался на самокате.

С 1 марта в Пензе действуют новые правила для самокатчиков: скорость передвижения на средстве индивидуальной мобильности не должна превышать 25 километров в час, а вес устройства - 35 килограммов.

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