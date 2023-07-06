В Пензе на улице Терновского сбили мужчину на самокате

06.07.2023 | 15:33

В четверг, 6 июля, на улице Терновского в Пензе случилось ДТП с участием самокатчика. Фото с места аварии появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, молодой водитель автомобиля «Газель» сбил мужчину, который передвигался на самокате.

ДТП случилось около 13:00 рядом с домом № 116 на Терновского. Сбитый мужчина попал в объектив камеры. Он сидит на асфальте, очевидцы пытаются оказать пострадавшему первую помощь.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, информация о данном происшествии к правоохранителям не поступала. Вероятно, в аварии никто не пострадал.

С 1 марта в Пензе действуют новые правила для самокатчиков: скорость передвижения на средстве индивидуальной мобильности не должна превышать 25 километров в час, а вес устройства - 35 килограммов.

Взрослым разрешили передвигаться по обочине проезжей части, детям можно использовать только пешеходные и велодорожки.