В Пензе на улице Терновского сбили мужчину на самокате

В четверг, 6 июля, на улице Терновского в Пензе случилось ДТП с участием самокатчика. Фото с места аварии появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, молодой водитель автомобиля «Газель» сбил мужчину, который передвигался на самокате.
ДТП случилось около 13:00 рядом с домом № 116 на Терновского. Сбитый мужчина попал в объектив камеры. Он сидит на асфальте, очевидцы пытаются оказать пострадавшему первую помощь.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, информация о данном происшествии к правоохранителям не поступала. Вероятно, в аварии никто не пострадал.
С 1 марта в Пензе действуют новые правила для самокатчиков: скорость передвижения на средстве индивидуальной мобильности не должна превышать 25 километров в час, а вес устройства - 35 килограммов.
Взрослым разрешили передвигаться по обочине проезжей части, детям можно использовать только пешеходные и велодорожки.
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