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Общество

Наезд самокатчика на ребенка просят протестировать

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Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал провести краш-тесты электросамокатов, чтобы оценить обоснованность их допустимой скорости.

С этой просьбой он обратился в Минпромторг и ведущие кикшеринговые компании.

С 1 марта вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, наделяющие электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности статусом транспортного средства и устанавливающие ограничения по их эксплуатации.

Однако, по мнению СПЧ, этого недостаточно, так как регулярно с участием электросамокатов происходят ДТП с тяжелыми травмами.

«Для оценки обоснованности закрепленных в ПДД максимальной скорости и веса средств индивидуальной мобильности необходимо разработать методику и провести испытания, имитирующие столкновение СИМ, управляемого взрослым человеком, с неподвижным жестким предметом (столб, автомобиль), а также наезд СИМ на пешехода (включая детский манекен)», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ.

Фадеев попросил проинформировать, возможна ли разработка соответствующей методики испытаний силами Минпромторга и подведомственных учреждений.

В июле 2022 года на улице Карла Маркса в Пензе человек на самокате наехал на ребенка и скрылся с места происшествия. Мальчик получил травмы, а самокатчика объявили в розыск.

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