В центре Пензы в ДТП с электросамокатом пострадал ребенок

02.08.2022 | 12:43

В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на улице Карла Маркса. В аварии пострадал мальчик 2016 года рождения.

ДТП случилось напротив дома № 1 25 июля около 13:30. Неустановленный человек двигался на электросамокате и наехал на ребенка.

С места происшествия самокатчик скрылся. Мальчик получил травмы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Свидетелей ДТП просят позвонить по номерам: 59-91-24, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также можно прийти в областную Госавтоинспекцию на улице Бакунина, 181.