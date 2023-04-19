В Пензе впервые после холодов запустили главный фонтан

В среду, 19 апреля, в Пензе состоялся пробный запуск главного городского фонтана, расконсервированного после холодов.
«После тестирования переведем гидротехническое сооружение на постоянный режим работы. Знаю, что пензенцы ждут этого момента и любят отдыхать на Фонтанной площади», - написал глава города Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.
Специалисты приступили к работам во второй половине марта: проверили насосное оборудование и системы фильтрации, сняли короб, защищавший конструкцию зимой. Запустить фонтан планировали в конце апреля.
В 2022-м подготовка гидротехнического сооружения к новому сезону стартовала в то же время, однако работы затянулись, в результате радовать пензенцев объект начал позже обычного - только в июне.
В 2023-м решили не затягивать.
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