В Пензе состоялся пробный запуск фонтана после зимовки

24.04.2021 | 19:30

Светомузыкальный фонтан проснулся от зимней спячки. Идет апробация всех систем.

«Нормально, слава богу, перезимовали», - оценил представитель подрядной организации Руслан Барилюк.

Компания, отвечающая за эксплуатацию и содержание пензенского светомузыкального фонтана, с наступлением тепла расконсервировала городскую достопримечательность. На площадь тут же потянулись зрители.

«Происходит пусконаладка. Пробуем, тестируем, программируем. 1 мая будет официальный запуск, вечером - шоу», - пояснил Руслан Барилюк.

Специалисты просят жителей и гостей города отказаться от традиции бросать монеты в фонтан. Во-первых, железные деньги имеют свойство ржаветь, а следы окиси металла на гранитном покрытии портят его эстетический вид. Во-вторых, легкая нажива привлекает детей, которые ради нескольких рублей лезут в воду и могут повредить оборудование, установленное в чаше.

Во время пробного запуска обнаружились недочеты, причем некоторые из них были замечены еще в прошлом году во время открытия городской достопримечательности. Так, из-за неправильного уклона с одной стороны вода разливается по округе, хотя должна оставаться в границах гидротехнического сооружения.

Вторая проблема всплыла только сейчас: после того как систему полностью отключили, одна струя продолжала бить вверх.

Время для устранения всех недостатков у рабочих еще есть.