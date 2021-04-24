Общество

В Пензе состоялся пробный запуск фонтана после зимовки

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Светомузыкальный фонтан проснулся от зимней спячки. Идет апробация всех систем.

«Нормально, слава богу, перезимовали», - оценил представитель подрядной организации Руслан Барилюк.

Компания, отвечающая за эксплуатацию и содержание пензенского светомузыкального фонтана, с наступлением тепла расконсервировала городскую достопримечательность. На площадь тут же потянулись зрители.

«Происходит пусконаладка. Пробуем, тестируем, программируем. 1 мая будет официальный запуск, вечером - шоу», - пояснил Руслан Барилюк.

Специалисты просят жителей и гостей города отказаться от традиции бросать монеты в фонтан. Во-первых, железные деньги имеют свойство ржаветь, а следы окиси металла на гранитном покрытии портят его эстетический вид. Во-вторых, легкая нажива привлекает детей, которые ради нескольких рублей лезут в воду и могут повредить оборудование, установленное в чаше.

Во время пробного запуска обнаружились недочеты, причем некоторые из них были замечены еще в прошлом году во время открытия городской достопримечательности. Так, из-за неправильного уклона с одной стороны вода разливается по округе, хотя должна оставаться в границах гидротехнического сооружения.

Вторая проблема всплыла только сейчас: после того как систему полностью отключили, одна струя продолжала бить вверх.

Время для устранения всех недостатков у рабочих еще есть.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Кирову затопило?

Гость||

Фонтан хороший для нашего города,горожане любят гулять с детьми и многие часами отдыхают в знойные деньки у искрящихся водных струй. Только всё портит дырявый Иван-конь,ставший символом коррупции и "толерантности",. Не место дырявому в исторической части города.

Подумайте о детском восприятии такого "творения".

Гость||

Гость писал(a):

Фонтан хороший для нашего города,горожане любят гулять с детьми и многие часами отдыхают в знойные деньки у искрящихся водных струй. Только всё портит дырявый Иван-конь,ставший символом коррупции и "толерантности",. Не место дырявому в исторической части города.
Хороший , только из-за неправильного выставленного уровня покрытия в двух местах ( в сторону М.Горького и в сторону качелей-Кирова) затекает за уровень стока , а это халтура за такую цену. А куда дели дорогое зимнее укрытие фонтана или оно одноразовое?

Гость||

Гость писал(a):

Хороший , только из-за неправильного выставленного уровня покрытия в двух местах ( в сторону М.Горького и в сторону качелей-Кирова) затекает за уровень стока , а это халтура за такую цену.
Так исполнители и кураторы пока не арестованы,нужно исправить...

Гость||

Еще бы репертуар обновить.Классика это хорошо,но не всем нравится.А приходит то в основном молодежь.

Гость||

Гость писал(a):

Еще бы репертуар обновить.Классика это хорошо,но не всем нравится.А приходит то в основном молодежь.
Была осенью 2 раза. Программы несколько отличались. Вероятно там их несколько. Будем надеяться, что еще добавят

Имя: Гость
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