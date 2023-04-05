Названа предварительная дата пуска фонтана в Пензе

В Пензе продолжается работа по расконсервации фонтана. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил мэр Александр Басенко.
Сейчас специалисты проверяют насосное оборудование и системы фильтрации. При благоприятной погоде фонтан запустят в конце апреля.
О начале расконсервации конструкции на Фонтанной площади стало известно 20 марта. Тогда проверка насосного оборудования была выполнена на 70%.
В 2022-м подготовка гидротехнического сооружения к новому сезону стартовала в то же время, однако работы затянулись, в результате радовать пензенцев объект начал позже обычного - только в июне.
Как правило, эта пензенская достопримечательность начинает работать в первых числах мая.
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