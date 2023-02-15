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Общество

Пензенцев предупредили: кошки болеют бешенством чаще собак и лис

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В Пензенской области значительно снизилась заболеваемость бешенством среди животных. Если в 2021 году было зарегистрировано 86 случаев, то в 2022-м – 21.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, самыми активными переносчиками являются кошки: в течение года среди них зафиксировано 10 случаев заболевания бешенством. Далее следуют собаки и лисы (по 5).

В Пензе в течение года отловили и поместили в приют 336 собак. Специалисты стерилизовали их, привили от бешенства, прикрепили к уху бирку и выпустили в среду обитания. Пять агрессивных псов оставили в приюте до наступления естественной смерти.

В селе Вирга Нижнеломовского района лиса несколько недель бродила по улицам, совершенно не пугаясь людей. Местные жители предположили у нее гидрофобию. Нередки встречи с лисами и в Заречном.

Специалисты также не сбрасывают со счетов крупный рогатый скот, белок и ежей. в 2020 году от бешенства скончались два жителя области - жительница Тамалинского района и 14-летний подросток, которого укусил еж.

В 2022 году за антирабической помощью обратилось 3 098 жителей Сурского края. В частности, в травмпункте на улице Пионерской в Пензе зарегистрировано 1 156 обращений. Назначения на вакцинацию получили 2 907 и 1 019 человек соответственно.

«Врачи-травматологи призывают всех пензенцев быть внимательными при столкновении с неизвестными и бродячими животными. По возможности следует обходить места их скопления и нахождения. В случае получения покусов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», - напомнили в минздраве.

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