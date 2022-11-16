Общество

На Московской улице демонтировали «лежачий» светофор

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Борозда шириной в несколько сантиметров - это все, что осталось от «лежачего» светофора на Московской. Конструкцию убрали рабочие предприятия «Пензавтодор».

«Светильники разбиты, провода порваны, основание лопнуло. Сейчас мы его забрали к себе на базу, комиссией посмотрим, определим, подлежит ли он ремонту», - сообщил мастер МБУ «Пензавтодор» Андрей Ухватов.

Так называемый «светофор под ногами» появился в центре Пензы в 2017 году. Чиновники приобрели конструкцию, рассчитывая, что она будет дисциплинировать пешеходов, которые часто смотрят вниз, на экран телефона, а не по сторонам. Стоила новинка около миллиона рублей, но прослужила недолго: часто ломалась из-за проезда спецтехники и перепадов температур.

Светофор чинили, но в 2020-м решили, что все бессмысленно, так что конструкция не функционировала и задолго до демонтажа. Достопримечательностью объект не стал.

«Как я могу относиться к этому? Нейтрально», - отметила девушка.

«Вообще некомфортно, мне кажется, стало», - рассказала прохожая.

«Помню светофор, не нужен он», - заявила горожанка.

Через несколько часов после ликвидации светофора даже выемки на его месте не осталось. Светодиодную конструкцию заменили каменными брусками.

Пока рабочие трудились только на одной стороне Московской. На противоположной обещали закончить в четверг, 17 ноября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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