Автоэксперт напомнил о сроках годности автомобильных шин

29.10.2022 | 10:24

Тяжелые трудовые будни наступили у сотрудников шиномонтажных пунктов. Автолюбители выстраиваются в очереди, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю.

Автоэксперт Илья Иванский в интервью «Известиям» рассказал, что водителям не стоит забывать: у автомобильных шин, как и у любой другой продукции, существует определенный срок эксплуатации.

По его словам, оптимальный срок службы шин в среднем составляет четыре сезона, при аккуратной эксплуатации и правильном хранении - пять-шесть.

Эксперт объяснил, что срок годности шин можно узнать, изучив их маркировку - штамп с четырехзначной цифрой.

Первые две цифры обозначают количество недель от начала года, и, по словам Иванского, ориентируясь на них, можно определить месяц выпуска резины. Следующие две цифры - год выпуска.

«При выборе резины стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки с радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП», - отметил руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.