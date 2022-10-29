Общество

Автоэксперт напомнил о сроках годности автомобильных шин

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Тяжелые трудовые будни наступили у сотрудников шиномонтажных пунктов. Автолюбители выстраиваются в очереди, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю.

Автоэксперт Илья Иванский в интервью «Известиям» рассказал, что водителям не стоит забывать: у автомобильных шин, как и у любой другой продукции, существует определенный срок эксплуатации.

По его словам, оптимальный срок службы шин в среднем составляет четыре сезона, при аккуратной эксплуатации и правильном хранении - пять-шесть.

Эксперт объяснил, что срок годности шин можно узнать, изучив их маркировку - штамп с четырехзначной цифрой.

Первые две цифры обозначают количество недель от начала года, и, по словам Иванского, ориентируясь на них, можно определить месяц выпуска резины. Следующие две цифры - год выпуска.

«При выборе резины стоит ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и не покупать покрышки с радиусом, не соответствующим дискам. Это чревато не только неэффективностью шин, но и попаданием в ДТП», - отметил руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.

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Источник — iz.ru
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